Нота передана посольству России в Вильнюсе.

"В ноте выражено глубокая обеспоконность в связи с природоохранными нарушениями, которые на нефтедобывающей платформе D-6 установила российская федеральная служба по надзору в сфере природопользования "Росприроднадзор", - говорится в сообщении.

В ноте содержится просьба предоставить подробную информацию и разъяснения относительно проведенной "Росприроднадзором" проверки и вероятно имевших место на платформе природоохранных инцидентов, во время которых мог быть нанесен урон экосистемам Балтийского моря и его побережий.

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Построенная на Балтике и введенная в эксплуатацию в 2004 году нефтедобывающая платформа D-6 или "Кравцовское" находится на континентальном шельфе России, в пяти километрах от литовско-российской границы и в 22,5 км от внесенной в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО Куршской косы.

Как утверждает МИД, вопрос надлежащей эксплуатации платформы исключительно важен для Литвы в плане последствий и урона, которые могут возникнуть в случае экологической аварии по причине ее ненадлежащей эксплуатации.