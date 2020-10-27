В ноте строго осуждается решение белорусских ведомств вопреки призывам Вильнюса и Евросоюза начать производство на электростанции, которую Литва считает небезопасной, сообщило Министерство иностранных дел Литвы.
По сообщению МИД, Литва и весь Евросоюз призывают Беларусь как можно скорее реализовать высочайшие требования безопасности и охраны окружающей среды, а также рекомендации стресс-тестов ЕС.
"Литва категорически не согласна с таким поспешным запуском", – заявила советник президента Аста Скайсгерите журналистам после встречи Науседы с несколькими министрами.
БелАЭС строится всего лишь в 50 километрах от крупнейшего города Литвы и столицы - Вильнюса. В начале августа российская корпорация "Росатом", строящая БелАЭС, начала загрузку атомного топлива в первый реактор.
Литовская электропередающая компания Litgrid в понедельник сообщила, что получила извещение белорусского оператора системы ЛЭП "Белэнерго" о намерениях 1-10 ноября начать производство электроэнергии на БелАЭС.
Беларусь заявляет, что планирует подключить первый блок станции к энергетической системе страны в конце этого года, а на полную мощность станция должна начать работать в феврале 2021 года.
Литва уже приняла закон, запрещающий допуск электроэнергии с этой станции на рынок страны, и призывает соседние страны бойкотировать электроэнергию с небезопасной АЭС.
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