Литва: в первом туре муниципальных выборов избрано 19 мэров

На предыдущих выборах в 2015 году уже на первом туре выборов было избрано столько же мэров - 19, 18 выдвинутых партиями кандидатов и один представитель общественного комитета.
На нынешних выборах в Каунасе одержал сокрушительную победу Висвалдас Матийошайтис, набравший почти 80% голосов. Он переизбран на выборах со своим общественным комитетом.
В Друскининкай переизбран нынешний глава курортного города Ричардас Малинаускас, который возглавлял на выборах собственный комитет. Малинаускас получил 70% голосов.
Акмянский район по-прежнему будет возглавлять социал-демократ Виталиюс Митрофановас. Он переизбран с 60% голосов жителей муниципалитета.
Мэром Бирштонского муниципалитета переизбрана нынешний руководитель - представитель Социал-демократической партии Нийоле Диргинчене, которая получила 54,8% голосов.
В Биржайском районе вместо нынешнего мэра, кандидата Союза народников и республиканцев Литвы уже в первом туре пришел глава староства (административно-территориальной единицы) Биржай Витаутас Яряцкас.
Выдвинутый объединившими свои силы в этом муниципалитете Литовским союзом крестьян и зеленых (ЛСКЗ) и Литовским движением либералов (ЛДЛ) кандидат получил почти 52% голосов. Нынешнего мэра В.Валькюнаса поддержали 25% избирателей.
В Йонавском районе в результате выборов на пост городского головы возвращается социал-демократ Миндаугас Синкявичюс, за него проголосовало 57% избирателей.
На выборах мэра Йонишкского района уверенно победил представитель ЛДЛ, парламентарий Виталиюс Гайлюс с 62% голосов. Сейчас этот пост также занимает либерал Гядиминас Чяпулис.
Социал-демократ Валериюс Макунас в первом туре победил в возглавляемом им Каунасском районе с поддержкой 59,72% голосов.
В Неринге победу на выборах одержал нынешний руководитель курортного города, социал-демократ Дарюс Ясайтис, получивший около 55% голосов.
Мэр другого курортного города, Паланги - консерватор Шарунас Вайткус переизбран с 76% голосов.
Мэр муниципалитета Пасвальского района, представитель Союза отечества - Христианских демократов Литвы Гинтаутас Гягужинскас победил в первом туре выборов, набрав 50,46% голосов.
В Ретавасе победил представитель ЛДЛ, нынешний мэр муниципалитета Антанас Чарняцкис с 62,53% голосов.
В Шакяйском районе с небольшим перевесом голосов победил нынешний глава - консерватор Эдгарас Пилипайтис, получивший 50,89% голосов.
В Шальчининкском районе в первом туре избран нынешний глава города, выдвинутый Избирательной акцией поляков Литвы - Союзом христианских семей и Русским альянсом Здилсав Палевич. За него проголосовали 75,06% избирателей.
В первом туре выборов с небольшим перевесом голосов вырвали победу также руководители города Шяуляй и Шяуляйского района.
Баллотировавшийся с общественным избирательным комитетом мэр города Шяуляй Артурас Висоцкас получил 52% голосов, представитель ЛСКЗ Антанас Бязарас стал мэром Шяуляйского района - 50,8%.
Победа Бязараса выглядит особенно хрупкой - явка в Шяуляйском районе не достигала и 40%, так что для победы ему нужно было набрать не менее одной пятой голосов избирателей или 7291 голос, а получил 7358 голосов.
Нынешняя мэр Ширвинтского района, баллотирующаяся со своим общественным избиркомом, Живиле Пинскувене получила 70,81% голосов.
Руководитель Швянчёнского района, представитель Литовского союза свободы (либералов) Римантас Клипчюс победил с 63,64% голосов.
За нынешнюю мэра Вильнюсского района, выдвинутую Избирательной акцией поляков Литвы - Союзом христианских семей и Русским альянсом Марию Рекст проголосовали 52,48% избирателей.
В Литве 60 муниципалитетов. В других муниципалитетах будет проведен второй тур выборов мэров, он намечен на 17 марта.
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