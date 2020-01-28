Во вторник сейм почти единогласно принял изменения к Кодексу Административных проступков и поправку к законам о химических веществах и препаратах, о защите окружающей среды.
По сообщению Министерства окружающей среды, кроме прочего, поправки регламентируют и изъятие опасных веществ с рынка, предусматривают ответственность физических лиц за их производство, использование и прочие нарушения.
Сейчас такие вещества после уплаты штрафа продолжают оставаться на рынке, а это негативно влияние на здоровье людей и окружающую среду, утверждает министерство.
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