"В данный момент мы активно работаем над координированным ответом на уровне ЕС на продолжающиеся нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины, включая незаконно выдаваемые Российской Федерацией документы жителям Украины на временно оккупированных Россией Донецкой и Луганской областях Украины", – говорится в ответе, предоставленном BNS.
Эти обсуждения Литва подтвердила после того, как Эстония решила не признавать российские паспорта, выданные жителям Донецкой и Луганской областей с 24 апреля, когда президент РФ Владимир Путин утвердил упрощенный порядок предоставления гражданства жителям этих областей.
МИД Литвы отмечает, что настрой не признавать такие паспорта не раз декларировался в различных международных форматах.
"В данный момент в Брюсселе ведутся дискуссии, в которых государства-члены вместе с ведомствами ЕС ищут способы, как реализовать технически скоординированную и единую политику ЕС по непризнанию таких паспортов", – сообщает министерство.
"Мы придерживаемся позиции о том, что когда Еврокомиссия утвердит соответствующие вехи, все члены ЕС на основе общего подхода и едино не признают эти паспорта. Если не удастся прийти к общему согласию, будут введены односторонние меры", – говорится в ответе МИД.
В 2014 году Россия заняла Крымский полуостров и начала поддерживать сепаратистов на Востоке Украины, когда после массовых протестов из страны был вынужден бежать пророссийский президент Виктор Янукович, отказавшийся подписать договор об ассоциативном членстве с ЕС.
По данным ООН, конфликт в Украине уже унес около 13 тыс. жизней.
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