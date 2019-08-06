Литовские дипломаты стремятся к тому, чтобы российские паспорта, выдаваемые в упрощенном порядке жителям Восточной Украины не признавались в масштабе Евросоюза, а если этого добиться не удастся, то будут предприняты односторонние меры, сообщило министерство иностранных дел страны.
© Itar-Tass / Scanpix

"В данный момент мы активно работаем над координированным ответом на уровне ЕС на продолжающиеся нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины, включая незаконно выдаваемые Российской Федерацией документы жителям Украины на временно оккупированных Россией Донецкой и Луганской областях Украины", – говорится в ответе, предоставленном BNS.

Статьи по теме:
"Ну снимет снайпер — и что дальше?!": особенности избирательной кампании прямо на линии фронта в Донбассе  (107)
Зеленский хочет давать гражданство украинцам из других стран  (4)

Эти обсуждения Литва подтвердила после того, как Эстония решила не признавать российские паспорта, выданные жителям Донецкой и Луганской областей с 24 апреля, когда президент РФ Владимир Путин утвердил упрощенный порядок предоставления гражданства жителям этих областей.

МИД Литвы отмечает, что настрой не признавать такие паспорта не раз декларировался в различных международных форматах.

"В данный момент в Брюсселе ведутся дискуссии, в которых государства-члены вместе с ведомствами ЕС ищут способы, как реализовать технически скоординированную и единую политику ЕС по непризнанию таких паспортов", – сообщает министерство.

"Мы придерживаемся позиции о том, что когда Еврокомиссия утвердит соответствующие вехи, все члены ЕС на основе общего подхода и едино не признают эти паспорта. Если не удастся прийти к общему согласию, будут введены односторонние меры", – говорится в ответе МИД.

В 2014 году Россия заняла Крымский полуостров и начала поддерживать сепаратистов на Востоке Украины, когда после массовых протестов из страны был вынужден бежать пророссийский президент Виктор Янукович, отказавшийся подписать договор об ассоциативном членстве с ЕС.

По данным ООН, конфликт в Украине уже унес около 13 тыс. жизней.

Статьи по теме:

Россиянам перестанут выдавать бумажные паспорта в 2022 году

Выдача бумажных паспортов будет прекращена в 2022 году....

Путин распространил раздачу российских паспортов на всех жителей Донбасса (10)

Президент России Владимир Путин распространил...

Александр Морозов. Кремль выдает паспорта на Донбассе. Что это значит? Специально для DELFI (140)

Путин подписал указ о выдаче российский паспортов...

Москва начала выдавать паспорта РФ жителям Донбасса (11)

Первые 34 человека из "ДНР" и "ЛНР" получили в Ростовской...

Политика

Литва требует непризнания российских паспортов жителей Донбасса в ЕС (112)

Литовские дипломаты стремятся к тому, чтобы российские...

Кандидат в еврокомиссары от Литвы встретится с главой Еврокомиссии (4)

Один из кандидатов от Литвы на пост еврокомиссара,...

Президент Литвы: не может быть нескольких разных политик по острым вопросам истории (9)

Не может быть нескольких различных политик по острым...

Науседа: Литва не опаздывает с поисками еврокомиссара (4)

Литва не опаздывает с поисками кандидата в...

Половина правительства Литвы уходит в отпуск (3)

На этой неделе уходит в отпуск половина правительства...

TOP новостей

За уличные туалеты в Литве будут штрафовать, времени остается все меньше (2)

Литва до 2022 года намерена осуществить директиву о...

Литва требует непризнания российских паспортов жителей Донбасса в ЕС (112)

Литовские дипломаты стремятся к тому, чтобы российские...

В столице Литвы не хватает учителей, классы переполнены (5)

Лето еще не закончилось, а ситуация в сфере...

В Вильнюсе снята памятная доска поэту Вальсюнене (43)

В Вильнюсе во вторник утром была снята памятная доска...

Вильнюсский муниципалитет вернул вывезенные вещи в дом Зуокасов (6)

Вывезенные из дома Зуокасов 31 июля вещи, принадлежащие...