Из средств фонда финансируются потенциальные производители вакцин, а также часть расходов на создание вакцины, обеспечение производственных мощностей.

"Этот бюджет будет использоваться для финансирования разработчиков вакцин. Это не оплата вакцины, а ЕС таким образом финансирует потенциальных создателей вакцины и выделяет им средства, чтобы как можно больше вакцин было создано, чтобы они дошли до завершающих стадий", - пояснил А. Верига в среду.

"В настоящее время критериям ЕК соответствуют 22 вакцины-кандидата. С частью производителей идут переговоры, с остальными даже не начинались. С семью потенциальными производителями переговоры продвинулись, с одним Комиссия уже подписала предварительный договор", - добавил он.

И всё же, правительство предусмотрело условие, что сначала будут оцениваться возможности эффективного распределения средств фонда ESI, если такой возможности не будет, то будут выделены дополнительные средства.

О том, что имеющихся средств для помощи производителям вакцин недостаточно, ЕК информировала на прошлой неделе - необходимы дополнительные средства в сумме 750 млн евро.

Несколько ранее страны ЕС договорились о поддержке большего числа создателей вакцины, чтобы увеличить вероятность создания эффективной вакцины от коронавируса в сжатые сроки.

ЕК подписала предварительный договор о закупках с британско-шведской компанией AstraZeneca, которая одна из первых планирует начать производство вакцины.