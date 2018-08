В соболезновании президента Дали Грибаускайте говорится, что Дж Маккейн "был исключительным патриотом и лидером, любовь и преданность своей стране которого стали делом его жизни".

Она отметила, что в ее памяти Дж. Маккейн останется смелым бескомпромисным борцом за свободу и демократию, всегда готовым отстаивать права человека и свободу".

В соболезновании премьера Саулюса Сквернялиса говорится, что Дж. Маккейн был "великим мужчиной, солдатом Свободы и Демократии, настоящим Другом Литвы".

Экс-президент Литвы Валдас Адамкус акцентировал, что у него никогда не возникали сомнения по поводу "подвижничества и приверженности осуществляемой США политике".

"Он никогда не отходил от своей твердой установки и политики. Это большая противоположность нынешнему президенту Дональду Трампу", - заявил BNS В. Адамкус.

Член Комитета по иностранным делам, консерватор Эмануэлис Зингерис выразил надежду на то, что после смерти сенатора его ценности будут культивироваться.

"Сейчас самое важное, чтобы на расколотой карте демократии от Японии до Канады сто с лишним демократических стран нашли бы в себе силы заявить, что не Amerika First, и не Japonija First, не Lietuva First, а прежде всего демократия и солидарность. Эту солидарность представлял объединяющий нас Джон Маккейн", - перефразирую известный предвыборный лозунг президента США Дональда Трампа.

81-летний ветеран Вьетнамской войны, Дж. Маккейн скончался в субботу от рака мозга. В Сенате он работал более трех десятилетий.