В Министерстве обороны Литвы BNS подтвердили, что такой вопрос поднимала украинская сторона.
"Литва выступает за возможность участия в международных операциях совместной бригады Литвы, Польши и Украины, однако на данном этапе создания бригады никаких решений о ее возможном использовании не принято", - заявил отдел информирования общественности министерства обороны, отвечая на вопрос BNS .
"Вопрос об использовании трехсторонней бригады в возможной операции ООН на Востоке Украины поднимала украинская сторона, однако министерство обороны Литвы считает, что рассмотрение этого станет возможным только после того, как международная общественность определит характер, цели и участвующие страны будущей миссии в Восточной Украине", - сообщило министерство.
Президент РФ Владимир Путин в начале сентября предложил чтобы силы ООН в Восточной Украине действовали на контактной линии. Киев утверждает, что миротворческая миссия в Восточной Украине обеспечит безопасность на украинско-российской границе, а россияне не должны в ней участвовать.
Сейчас в Восточной Украине работают около 600 наблюдателей ОБСЕ, однако их прибытие не помогло прекратить продолжающийся с 2014 года конфликт, который унес более 10 тыс. жизней.
Трехсторонняя бригада LITPOLUKRBRIG учреждена в сентябре 2014 года. В этом году министры обороны Литвы, Украины и Польши заявили, что бригада или ее элементы могут быть использованы в международных операциях.
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