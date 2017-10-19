Литовские должностные лица считают, что пока преждевременно рассматривать вопрос о возможной отправке военных трехстороннего батальоне Литвы, Польши и Украины для выполнения операции ООН в Восточной Украине.
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В Министерстве обороны Литвы BNS подтвердили, что такой вопрос поднимала украинская сторона.

"Литва выступает за возможность участия в международных операциях совместной бригады Литвы, Польши и Украины, однако на данном этапе создания бригады никаких решений о ее возможном использовании не принято", - заявил отдел информирования общественности министерства обороны, отвечая на вопрос BNS .

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"Вопрос об использовании трехсторонней бригады в возможной операции ООН на Востоке Украины поднимала украинская сторона, однако министерство обороны Литвы считает, что рассмотрение этого станет возможным только после того, как международная общественность определит характер, цели и участвующие страны будущей миссии в Восточной Украине", - сообщило министерство.

Президент РФ Владимир Путин в начале сентября предложил чтобы силы ООН в Восточной Украине действовали на контактной линии. Киев утверждает, что миротворческая миссия в Восточной Украине обеспечит безопасность на украинско-российской границе, а россияне не должны в ней участвовать.

Сейчас в Восточной Украине работают около 600 наблюдателей ОБСЕ, однако их прибытие не помогло прекратить продолжающийся с 2014 года конфликт, который унес более 10 тыс. жизней.

Трехсторонняя бригада LITPOLUKRBRIG учреждена в сентябре 2014 года. В этом году министры обороны Литвы, Украины и Польши заявили, что бригада или ее элементы могут быть использованы в международных операциях.

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