"Мы присоединяемся к Украине и выражаем разочарование в связи с решением Apple отнести Крым к России", – написал министр в своем аккаунте в Twitter.

"Мы требуем от Apple изменить эту неграмотную позицию, потому что status quo в Крыме не изменился: он все еще оккупирован Россией, это украинская земля, на этой войне все еще умирают люди", – утверждает он.

Украина в среду осудила Apple, которая согласилась отображать в своих продуктах аннексированный Москвой украинский полуостров Крым как территорию России.