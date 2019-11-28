"Мы присоединяемся к Украине и выражаем разочарование в связи с решением Apple отнести Крым к России", – написал министр в своем аккаунте в Twitter.
"Мы требуем от Apple изменить эту неграмотную позицию, потому что status quo в Крыме не изменился: он все еще оккупирован Россией, это украинская земля, на этой войне все еще умирают люди", – утверждает он.
Украина в среду осудила Apple, которая согласилась отображать в своих продуктах аннексированный Москвой украинский полуостров Крым как территорию России.
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