"Мы готовы, если потребуется, на двухсторонней основе подписать соглашение с Германией", - заявила Д. Грибаускайте в четверг в Брюсселе журналистам накануне саммита Евросоюза.
По словам дипломатов, соглашение упростит процедуры, при которых получивших в Литве убежище, но отправившихся в Германию лиц, будут возвращать в Литву.
За последнее время в Литву из Германии было возвращено более 20 беженцев.
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