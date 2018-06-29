"Мы готовы, если потребуется, на двухсторонней основе подписать соглашение с Германией", - заявила Д. Грибаускайте в четверг в Брюсселе журналистам накануне саммита Евросоюза.

По словам дипломатов, соглашение упростит процедуры, при которых получивших в Литве убежище, но отправившихся в Германию лиц, будут возвращать в Литву.

За последнее время в Литву из Германии было возвращено более 20 беженцев.