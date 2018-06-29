Литва рассматривает возможность подписания с Германией договора о возврате беженцев, заявила в четверг президент Литвы Даля Грибаускайте.
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"Мы готовы, если потребуется, на двухсторонней основе подписать соглашение с Германией", - заявила Д. Грибаускайте в четверг в Брюсселе журналистам накануне саммита Евросоюза.

По словам дипломатов, соглашение упростит процедуры, при которых получивших в Литве убежище, но отправившихся в Германию лиц, будут возвращать в Литву.

За последнее время в Литву из Германии было возвращено более 20 беженцев.

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