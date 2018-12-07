Как говорится в сообщении, министерство официально обратилось в Департамент миграции с тем, чтобы в национальный список нежелательных лиц были включены люди, которые "непосредственно участвовали в осуществлении акта агрессии против военных судов Украины", а также представители военного командования России.

В "черный список" планируется внести 20 человек, сообщили дипломатические источники BNS.

Директор Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте сообщила, что обращение МИД получено, а решения будут приняты еще на этой неделе.

"Да, мы получили. Завтра, до конца рабочего дня будут приняты все решения", – сказала BNS Э. Гудзинскайте.

В своем сообщении МИД отмечает, что действия этих лиц грубо нарушили международное право и создают серьезную угрозу международной безопасности и национальной безопасности Литвы.

"Министерство иностранных дел строго осуждает эти действия Российской Федерации, свидетельствующие о новом градусе эскалации длящейся уже более четырех лет агрессии Российской Федерации против Украины", – отмечает МИД.

"Литовская Республики твердо и безоговорочно поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, не признает незаконной аннексии принадлежащего Украине Крымского полуострова, осуждает незаконное строительство Керченского моста и его эксплуатацию, осуществляемую Российской Федерацией милитаризацию Крымского полуострова и блокаду побережья Азовского моря. Литовская Республика призывает Российскую Федерацию незамедлительно прекратить агрессивные действия против Украины, срочно и без дополнительных условий освободить задержанные украинские суда и военнопленных - членов их экипажей, а также восстановить беспрепятственную навигацию в Азовском море", - говорится в пресс-релизе внешнеполитического ведомства.

МИД утверждает, что "активно консультируется с другими членами международного сообщества по поводу утверждения ответственности России за осуществленный акт агрессии на международном уровне и необходимых ответных мерах".

На минувшей неделе Россия в Керченском проливе задержала три судна ВМФ Украины и их экипажи. Кроме того, Киев обвинил россиян в ограничении судоходства в проливе, который соединяет Азовское и Черное моря.