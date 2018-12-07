Решение по предложению МИД принял Департамент миграции (ДМ).

"Решение принято", - сказала BNS Директор ДМ Эвелина Гудзинскайте.

Ни МИД, ни ДМ не комментируют содержание списка, но дипломатические источники сказали BNS, что в "черный список" внесено 20 человек.

МИД в четверг сообщил, что"предлагает применить ограничительные меры в отношении лиц, ответственных за акт агрессии в Керченском проливе и в Черном море".

Как говорится в сообщении, министерство официально обратилось в ДМ с тем, чтобы в национальный список нежелательных лиц были включены люди, которые "непосредственно участвовали в осуществлении акта агрессии против военных судов Украины", а также представители военного командования России.

В своем сообщении МИД отмечает, что действия этих лиц грубо нарушили международное право и создают серьезную угрозу международной безопасности и национальной безопасности Литвы.

В прошлом месяце Россия в Керченском проливе задержала три корабля ВМФ Украины и их экипажи. Кроме того, Киев обвинил российскую сторону в ограничении судоходства в проливе, который соединяет Азовское и Черное моря.