Посол Литвы в США Роландас Кришчюнас обратился к руководству американской торговой сети Walmart с просьбой отозвать из товарооборота одежду этой марки с советской символикой.
Men's Soviet CCCP Hammer and Sickle Tee Shirt
© www.walmart.com

В письме посла, опубликованном в среду вечером в социальной сети "Фейсбук", говорится, что после того, как советские власти оккупировали Литву, "сотни тысяч наших граждан были убиты, высланы, их пытали, насиловали, отделили от их семей".

"Решение демонстрировать и рекламировать символы, связанные с массовыми убийствами невинных людей, не могут и не должны оцениваться как обычный ход бизнеса. Реклама таких символов резонирует с большой болью", - говорится в письме посла.

"Не думаю, что руководство Walmart сознательно решило оскорбить миллионы невинных жертв или их потомков, или же встать на сторону ответственных за преступления против человечества. Однако, в данном случае, майки и прочие продукты с символами массовых убийств должны быть незамедлительно отозваны (из торговли – BNS)", – говорится в нем.

Советский Союз оккупировал Литву в 1940–1941 и в 1944–1990 годах.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Политика

Грибаускайте предупредила, к чему может привести политическая война (3)

Президент Литвы Даля Грибаускайте предупредила, к...

Министр: три четверти ассигнований Минобороны остается в Литве

В виде закупок, налогов и содержания персонала в Литве...

Литва просит Walmart изъять из торговли майки с советской символикой (59)

Посол Литвы в США Роландас Кришчюнас обратился к...

Литва поддержит Ирландию на переговорах Brexit по вопросу о границе (12)

Литва намерена поддержать Ирландию в вопросе о границе,...

Глава Литовской комиссии по радио и ТВ прервал карьеру (16)

Увольняется с должности председатель Литовской...

TOP новостей

Грибаускайте предупредила, к чему может привести политическая война (3)

Президент Литвы Даля Грибаускайте предупредила, к...

Две литовские компании затеяли эксперимент: сокращают время работы, оставляя прежнюю зарплату

Две литовские компании решили всерьез бороться с ленью...

Зарплаты некоторых приставов в 5-6 раз выше, чем у президента: предлагают сделать сферу взыскания государственной (5)

Расходы на взыскание долга нередко в несколько раз...

Произошла утечка плана правительства, связанного с ограничением деятельности торговых сетей (19)

DELFI удалось получить тайный план правительства,...

Прогноз климатолога: эта осень совсем непохожа на предыдущую (3)

Уже подходит к концу первая неделя осени, а лето уходить...