В письме посла, опубликованном в среду вечером в социальной сети "Фейсбук", говорится, что после того, как советские власти оккупировали Литву, "сотни тысяч наших граждан были убиты, высланы, их пытали, насиловали, отделили от их семей".
"Решение демонстрировать и рекламировать символы, связанные с массовыми убийствами невинных людей, не могут и не должны оцениваться как обычный ход бизнеса. Реклама таких символов резонирует с большой болью", - говорится в письме посла.
"Не думаю, что руководство Walmart сознательно решило оскорбить миллионы невинных жертв или их потомков, или же встать на сторону ответственных за преступления против человечества. Однако, в данном случае, майки и прочие продукты с символами массовых убийств должны быть незамедлительно отозваны (из торговли – BNS)", – говорится в нем.
Советский Союз оккупировал Литву в 1940–1941 и в 1944–1990 годах.
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