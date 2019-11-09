Комитет по гражданским свободам, правосудию и внутренним делам Европейского парламента обсудит этот вопрос в следующий вторник, 12 ноября.
Министр юстиции Литвы Элвинас Янкявичюс сообщил BNS, что отправится в Брюссель вместе с генеральным прокурором Эвалдасом Пашилисом и председателем Каунасского окружного суда Нериюсом Мейлутисом, который является представителем Литвы в сети судей Совета Европы.
"Я хотел бы там подчеркнуть, что литовские судьи и прокуроры являются судьями и прокурорами всего ЕС и должны быть защищены от незаконных внешних воздействий в ходе выполнения своих конституционных обязанностей", - сказал министр.
Министр отметил, что он благодарен европарламентариям от Литвы, которые подняли этот вопрос в своих политических группах. Э.Янкявичюс выразил надежду, что Европейский парламент после обсуждений в будущем примет резолюцию по этому вопросу.
В июле прошлого года Россия объявила, что начала расследование в отношении литовских судей и прокуроров, которые внесли свой вклад в дело 13 января. Москва обвиняет их в незаконном преследовании граждан России.
Бывший министр обороны Дмитрий Язов и более 60 бывших советских должностных лиц и офицеров в марте этого года были признаны виновными в преступлениях против человечности и военных преступлениях и заочно приговорены Вильнюсским окружным судом к лишению свободы.
В ночь на 13 января 1991 года 14 человек погибли в результате штурма советскими войсками Вильнюсской телебашни и здания Радиотелевизионного комитета.
Советы пытались военной силой свергнуть законное правительство Литвы, которое 11 марта 1990 года провозгласило независимость страны от Советского Союза.
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