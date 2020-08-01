В пятницу в телефонной беседе с секретарем США по энергетическим вопросам Дэном Бруйеттом литовский министр подчеркнул, что эта станция представляет ядерную и геополитическую угрозу Литве и всему региону, сообщило Министерство энергетики.

"В случае с (проектом газопровода- BNS) Nord Stream 2 мы видим и приветствуем активные и эффективные действия США, не меньшее вовлечение США необходимо и вопросе другой региональной угрозы – БелАЭС", – сказал Ж. Вайчюнас.

Он отметил, что запуск атомной станции не следует приближать за счет безопасности.

Во время беседы министр энергетики представил актуальные вопросы регионального газового сектора. С октября прошлого года на Клайпедский терминал сжиженного природного газа прибыли четыре крупных груза газа из США.

Кроме того, обсуждались и уже проделанные и планирующиеся задачи по укреплению партнерства и трансатлантического сотрудничества в энергетической сфере.

Литва критикует строительство АЭС вблизи своей границы за несоблюдение требований безопасности и готова бойкотировать попадание электричества с БелАЭС на свой рынок. Минск отклоняет претензии Вильнюса.