Министерство энергетики сообщило, что все страны-члены Евросоюза (ЕС) получили от имени Литвы документ "о недопустимой ситуации в Беларуси в связи с невыполненными рекомендациями по стресс-тестам".

Ж. Вайчюнас во вторник на встрече с новой комиссаром по энергетике Кадри Симсон обсудил проблематику БелАЭС. По просьбе Литвы в среду повестка дня заседания Совета по энергетике дополнена вопросом о БелАЭС и проведении в жизнь сделанных во время стресс-тестов рекомендаций по безопасности.

Министр напомнил министрам стран-членам ЕС и ЕК, что Беларусь подчеркнуто старается ускорить строительство БелАЭС и одновременно затягивает процесс стресс-тестов, а также все еще не взяла обязательства провести в жизнь рекомендации, данные группой экспертов ЕС в 2018 году.

По словам Ж. Вайчюнаса, Литва надеется на активные действия ЕК и ее политическое лидерство в плане обеспечения того, чтобы при строительстве АЭС по соседству с ЕС соблюдались самые высокие международные стандарты ядерной безопасности.

"Стресс-тесты ЕС – хорошее и полезное средство, если все рекомендации независимых экспертов проводятся в жизнь до начала эксплуатации ядерных реакторов. Однако в случае с Беларусью мы со всей очевидностью наблюдаем, что существует реальная угроза и усилия Беларуси, направленные на то, чтобы БелАЭС была введена в эксплуатацию без выполнения хотя бы основных требований ядерной безопасности", – сказал министр для пресс-релиза.

"В таком случае инициативы ЕС по повышению ядерной безопасности бесплодны. Сегодня еще не поздно изменить ситуацию", – добавил он.

Литва критикует строительство БелАЭС в Островце, вблизи литовской границы из-за безопасности. Минск критику отклоняет.