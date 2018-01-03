Литва, которая участвует в совещательной миссии НАТО в Афганистане, в течение трех ближайших лет будет по-прежнему выделять финансовую помощь вооруженным силам этой страны, которые ведут борьбу с радикальным движением Талибан.
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Правительство Литвы в среду утвердило решение о выделении на содержание и развитие сил национальной безопасности Афганистана в период 2018–2020 годов по полмиллиона долларов (почти 415 000 евро), сообщает BNS.

Средства будут переводиться в специальный фонд, куда больше всего денег переводят США. Литва переводила по 500 000 долларов в этот фонд и раньше.

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В Афганистане с 2015 года проходит операция "Твердая поддержка", в рамках этой операции Альянс обучает и оказывает поддержку вооруженным силам Афганистана и некоторым министерствам этой страны. Эта миссия сменила продолжавшуюся более десяти лет боевую миссию Международных сил поддержки безопасности (ISAF).

В составе литовского контингента в Афганистане сейчас около 29 военнослужащих, преимущественно это штабные офицеры.

На следующей неделе в Афганистан должна отправиться следующая смена литовских военных - на смену тем, кто служит в Герате и Кабуле.

Минобороны в конце 2017 года сообщило, что взвешивает возможности увеличить вклад Литвы в миссию "Твердая поддержка", однако подробности не привело. Парламент разрешил направить в Афганистан до 50-ти литовских военных.

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