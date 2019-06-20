Министр юстиции Эльвинас Янкявичюс в четверг в Гааге вручит письмо президенту ведомства правового сотрудничества ЕС – Евроюста – Ладиславу Хамрану о давлении со стороны России.

Э. Янкявичюс сказал для пресс-релиза, что Литве нужно будет теснее сотрудничать с Евроюстом, "если Россия, преследуя незаконные цели, попытается злоупотреблять механизмами правовой помощи".

В прошлом году Следственный комитет (СК) РФ сообщил, что завел уголовное дело против литовских прокуроров, участвовавших в расследовании дела 13 января, а в этом году – и против судей, рассматривавших это дело.

В конце июня министры юстиции и внутренних дел Литвы предупредили в Люксембурге коллег из ЕС о действиях России.

В конце марта этого года Судейская коллегией ВОС приговором в деле 13 января осудила 67 граждан России, Беларуси и Украины на лишение свободы от 4-х до 14-и лет за преступления против человечности и военные преступления. Среди осужденных - экс-министр обороны СССР Дмитрий Язов. Приговор обжаловали и прокуроры, и часть осужденных.

При попытке захвата советскими военными частями и спецподразделениями Вильнюсской телебашни и здания Литовского радио и ТВ в ночь на 13 января 1991 года погибло 14 человек, более тысячи безоружных людей пострадали.

Советские власти военной силой пытались свергнуть законную власть в Литве, которая 11 марта 1990 года объявила о независимости от СССР.

Э. Янкявичюс также обсудит с президентом Евроюста связи в расследовании других международных дел. В прошлом году представители Литвы содействовали рассмотрению 112 дел Евроюста.

Евроюст координирует расследования и уголовное преследование в тех случаях, когда преступления связаны с двумя и более странами ЕС.