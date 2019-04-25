Решение Москвы об облегченной выдаче российских паспортов в Донецкой и Луганской областях Украины, которые контролируют поддерживаемые Россией сепаратисты, МИД Литвы назвал "незаконным вмешательством во внутренние дела Украины, грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины".
"Литва призывает международную общественность строго осудить эти действия России, которые не могут быть оправданы, призывает не признавать незаконно выданных документов Российской Федерации и последовательно ужесточать санкции в отношении России за продолжающиеся нарушения суверенитета и территориальной целостности", – говорится в заявлении МИД Литвы.
Президент России Владимир Путин в среду подписал указ, разрешающий жителям Восточной Украины получать гражданство России в облегченном порядке. Таким правом будут обладать постоянные жители определенных районов Донецкой и Луганской областей Украины.
По мнению литовского внешнеполитического ведомства, принятие такого решения в Украине сразу после окончания президентских выборов в этой стране следует оценивать как сознательное повышение давления на Украину и избранного президента Владимира Зеленского.
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