Министерство иностранных дел Литвы в четверг призвало ужесточить введенные в отношении России санкции по причине ее решения упростить порядок предоставления российского гражданства жителям Восточной Украины.
© DELFI / Šarūnas Mažeika

Решение Москвы об облегченной выдаче российских паспортов в Донецкой и Луганской областях Украины, которые контролируют поддерживаемые Россией сепаратисты, МИД Литвы назвал "незаконным вмешательством во внутренние дела Украины, грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины".

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"Литва призывает международную общественность строго осудить эти действия России, которые не могут быть оправданы, призывает не признавать незаконно выданных документов Российской Федерации и последовательно ужесточать санкции в отношении России за продолжающиеся нарушения суверенитета и территориальной целостности", – говорится в заявлении МИД Литвы.

Президент России Владимир Путин в среду подписал указ, разрешающий жителям Восточной Украины получать гражданство России в облегченном порядке. Таким правом будут обладать постоянные жители определенных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

По мнению литовского внешнеполитического ведомства, принятие такого решения в Украине сразу после окончания президентских выборов в этой стране следует оценивать как сознательное повышение давления на Украину и избранного президента Владимира Зеленского.

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