В совместном письме министры иностранных дел и энергетики Литвы Линас Линкявичюс и Жигимантас Вайчюнас выразили озабоченность тем, что Беларусь не следует выводам, представленным экспертами МАГАТЭ, конвенции Эспоо и Евросоюза по результатам стресс-тестов, отмечает МИД.

"Литва призывает гендиректора МАГАТЭ Юкию Амано лично призвать Беларусь не начинать эксплуатацию БелАЭС, пока не будут разрешены все проблемы безопасности станции. Мы предложили на уровне МАГАТЭ внедрить интегрированный пакет рекомендаций, который бы помог избежать селективного подхода к обеспечению безопасности во всех странах, которые начинают программу атомной энергетики", – отметил Л. Линкявичюс.

В опубликованном в июле 2018 года отчете о стресс-тестах ЕС в Беларуси констатируются серьезные недочеты в безопасности БелАЭС и предоставляются рекомендации по их устранению. Однако Минск не обращает на них внимание.

Страны Конвенции Эспоо летом этого года заявили, что Беларусь нарушила три статьи конвенции, не обосновав выбор площадки для АЭС.

Первый блок станции планируется запустить в этом году, а второй – в следующем.