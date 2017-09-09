Литва опасается, что войска, перебрасываемые в Беларусь в связи с учениями "Запад-2017", не вернутся в РФ после маневров. В Вильнюсе напомнили, что аннексии Крыма тоже предшествовали военные учения.
Linas Linkevičius
© DELFI / Karolina Pansevič

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс призвал Россию отменить запланированные крупные военные учения "Запад-2017" на восточном фланге НАТО. "Мы обеспокоены тем, что Москва перебросила в Беларусь и к границам Балтии 4 тысячи систем, способных нести ядерное оружие, и не менее 30 тысяч солдат. Это опасное бряцание оружием должно прекратиться", - заявил он в интервью медиа-группе Redaktionsnetzwerk Deutschland, обнародованном в субботу, 9 сентября.

Линкявичюс назвал неправдоподобными российские данные о том, что в учениях примут участие лишь 12 тысяч военнослужащих. "Мы должны быть бдительными и подготовленными", - подчеркнул он. По словам главы литовской дипломатии, Россия в последнее время еженедельно совершала в среднем по 10 тайных полетов над территорией стран НАТО в Балтии.

Глава дипломатического ведомства также отметил, что, в отличие от учений "Запад-2013", Россия, в рамках нынешних учений, впервые перебрасывает войска в Беларусь. "Мы опасаемся, что российское военное присутствие в Беларуси станет постоянным", - отметил он. В этой связи Линкявичюс напомнил о том, что аннексия Крыма в 2014 году тоже начиналась с военных учений.

На Западе полагают, что Москва сознательно занизила данные о количестве участников учений "Запад-2017", чтобы не приглашать иностранных наблюдателей. Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) на днях заявила, что в маневрах "Запад-2017", по всей видимости, примут участие около 100 тысяч военнослужащих.

Deutsche Welle
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