Литва присоединяется к международному делу, в котором Польша обжалует решение Еврокомиссии (ЕК) о деятельности российского "Газпрома" в Центральной и Восточной Европе. ЕК в мае прошлого года не стала штрафовать концерн.
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Правительство в среду одобрило предложение Министерства энергетики присоединиться к польской компании и принять участие в рассмотрении дела в Суде общей юрисдикции Евросоюза (ЕС).

"Предложение такое: вступить в это дело, поддержав польское предприятие (PGNiGBNS), потому что исход дела для Литвы важен прежде всего потому, что в случае победы в нем мы укрепим свои возможности отстаивать интересы наших потребителей газа (в Стокгольмском арбитраже – BNS), а именно относительно 1,5 млрд евро, которые были подсчитаны пока как теоретический ущерб", - сказал на совещании правительства министр энергетики Жигимантас Вайчюнас.

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По его словам, решение ЕК обжалуется как противоречащее целям энергетической политики ЕС и не берущее в расчет негативное влияние на газовые рынки Центральной и Восточной Европы.

"В обжалуемом в суде решении об обязательствах "Газпрома" множество ограничений и исключений, которые делают эти обязательства на практике почти неприменимыми ни на газовом рынке Литвы, ни на газовых рынках Центральной Европы", - сказал министр.

Ранее министр говорил, что то, что ЕК не стала штрафовать российский концерн, является определенным политическим проигрышем Литвы и других стран. Штраф, по его словам, укрепил бы позиции Литвы в судебном разбирательстве о компенсации в 1,5 млрд евро в Стокгольмском арбитраже

Литва стоит на позиции, что российская компания должна компенсировать потребителям газа понесенные ими убытки вследствии нечестного ценообразования и необоснованно высоких цен. Подсчитано, что, злоупотребляя монопольным положением на рынке, "Газпром" причинил литовским потребителям ущерб на сумму более 1,5 млрд евро.

Польское государственное газовое предприятие PGNiG в октябре прошлого года обжаловало решение ЕК. PGNiG требует жестких санкций для российского газового монополиста, много лет злоупотреблявшего доминирующим положением на рынках стран Восточной и Центральной Европы, сообщило польское новостное агентство PAP.

Литва решила не обжаловать это решение ЕК.

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