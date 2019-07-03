Литва присоединяется к Канадскому фонду поддержки реформ в Украине

Четвёртая Конференция по реформам Украины в следующем году должна состояться в Вильнюсе.

Во время встречи с министром иностранных дел Канады Христей Фриланд Л.Линкявичюс приветствовал "совместные усилия наших стран по поддержке страдающей от агрессии России Украины и проводимых ею реформ".