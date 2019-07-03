Литва присоединяется к Канадскому фонду поддержки реформ в Украине

Литва присоединяется к администрируемому Канадой Фонду поддержки реформ в Украине. Такое соглашение было подписано во время визита министра иностранных дел Линаса Линкявичюса в Канаду, сообщило в среду Министерство иностранных дел Литвы.
Linas Linkevičius
© DELFI / Domantas Pipas

Четвёртая Конференция по реформам Украины в следующем году должна состояться в Вильнюсе.

Во время встречи с министром иностранных дел Канады Христей Фриланд Л.Линкявичюс приветствовал "совместные усилия наших стран по поддержке страдающей от агрессии России Украины и проводимых ею реформ".

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