Цель этого выработанного по инициативе Франции и Нидерландов пакта – поощрять ответственное использование пластика, его сбор, сортировку, повторное использование, переработку и применение части переработанного пластика в производстве.
"Министерство окружающей среды положительно оценивает эту инициативу и предлагает присоединиться на правительственном уровне, потому что при проведении в жизнь целей пакта Литве будет легче достичь и целей, предусмотренных в других правовых актах экономики замкнутого цикла Евросоюза", – сказал на совещании кабмина в среду министр окружающей среды Кястутис Мажейка.
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