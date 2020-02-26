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Чтобы оперативнее решать проблему загрязнения пластиковыми отходами и уменьшать использование одноразового пластика, Литва присоединится к инициативе Европейского пакта по пластику. В среду это одобрило правительство Литвы.
Plastikas
Plastikas
© Organizacijos nuotr.

Цель этого выработанного по инициативе Франции и Нидерландов пакта – поощрять ответственное использование пластика, его сбор, сортировку, повторное использование, переработку и применение части переработанного пластика в производстве.

"Министерство окружающей среды положительно оценивает эту инициативу и предлагает присоединиться на правительственном уровне, потому что при проведении в жизнь целей пакта Литве будет легче достичь и целей, предусмотренных в других правовых актах экономики замкнутого цикла Евросоюза", – сказал на совещании кабмина в среду министр окружающей среды Кястутис Мажейка.

ru.DELFI.lt
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