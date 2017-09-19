Представляющая Литву на Генеральной Ассамблее ООН глава государства Даля Грибаускайте подчеркнула, что реформа ООН является неизбежной и необходимой.
По словам президента, образовавшаяся после Второй мировой войны в 1945 году крупнейшая в мире международная организация действует по устаревшим механизмам, не соответствует вызовам времени, не способна своевременно и эффективно решать глобальные проблемы.
Как сказала Д. Грибаускайте, это особенно заметно сейчас, когда не удается обеспечить действенные решения с целью урегулирования конфликтов в Сирии и Украине, а также обуздания напряженности, создаваемой Северной Кореей. Между тем в Совете Безопасности ООН имеют место злоупотребления правом вето при покрывательстве авторитарных режимов, грубых нарушений международных принципов, незаконной оккупации и агрессии против суверенных государств, отметила президент.
Глава государства подчеркнула, что ООН больше не может оставаться только пассивным наблюдателем, в противном случае она утратит свое значение.
Напомним, что президент США Дональд Трамп представил план реформирования Организации Объединенных Наций. По его словам, организация не использует весь свой потенциал из-за бюрократизма и неэффективного управления.
С 2000 года число сотрудников ООН увеличилось вдвое, а бюджет организации вырос на 140 процентов, отметил далее Трамп.
"Мы не видим результатов, соответствующих этим вложениям. ООН нужно восстановить доверие людей по всему миру", — добавил президент США.
Предложенную Вашингтоном декларацию по реформе ООН, в которой говорится, что эта структура должна работать "эффективнее и производительнее", поддержали 126 государств.
Постпред США при ООН Ники Хейли призвала остальные 67 стран также присоединиться к состоящему из 10 пунктов документу.
США являются главным финансовым спонсором ООН, ежегодно Вашингтон оплачивает 28,5% расходов на миротворческие операции ООН и 22% текущих расходов.
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