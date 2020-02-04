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Находящийся с визитом в Минске министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс во вторник предложил Беларуси обеспечить регулярный транзит нефти и обсудил возможность импорта газа через Клайпедский порт.
Klaipėdos nafta
Klaipėdos nafta
© DELFI / Šarūnas Mažeika

По словам Л. Линкявичюса, альтернатива поставкам из России укрепила бы независимость Беларуси, а это соответствует интересам Литвы.

"Поставки нефти, мы поняли, что они заинтересованы, чтобы они были регулярными и, возможно, какими-то постоянными, а не такими одноразовыми, как сейчас было. Над этим мы и будем работать, здесь совпадают наши интересы. Мы будем искать технические решения по поставкам газа – это альтернатива, и это укрепляет их независимость. Их независимость является и нашим национальным интересом", – сказал Л. Линкявичюс журналистам в Минске во вторник.

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Беларусь в прошлом месяце приняла решение импортировать партию норвежской нефти – она была доставлена через Клайпедский порт и Литовские железные дороги. Для поставок газа Литва предлагает пользоваться терминалом сжиженного природного газа (ТСПГ).

Министр обсудил вопросы энергетики с белорусским премьером Сергеем Румасом и главой МИД Беларуси Владимиром Макеем.

В. Макей также сказал, что на встрече обсуждались возможности импортировать нефть и газ через Литву, по его словам, "эксперты продолжат обсуждение этого вопроса".

В. Макей сказал, что на встрече обсуждалось и сотрудничество Беларуси с Евросоюзом (ЕС), НАТО.

По словам Л. Линкявичюса, Литва может содействовать вступлению Беларуси во Всемирную торговую организацию (ВТО), потому что это является интересом и Литвы.

Литовский министр во время визита также поднял вопрос о безопасности Белорусской АЭС (БелАЭС) и литовском образовании в Беларуси.

По словам Л. Линкявичюса, ожидать резких изменений в двусторонних отношениях не стоит, но продолжать диалог необходимо.

"Иметь иллюзии, что что-то в корне изменится, видимо, не стоит. Однако, я считаю, что этот визит точно имел смысл (...) Диалог будет продолжаться, и мы будем стараться делать так, чтобы это отвечало национальным интересам нашей страны", – сказал Л. Линкявичюс.

Это первый визит Л. Линкявичюса в Беларуст за последние четыре года.

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