По словам Л. Линкявичюса, альтернатива поставкам из России укрепила бы независимость Беларуси, а это соответствует интересам Литвы.
"Поставки нефти, мы поняли, что они заинтересованы, чтобы они были регулярными и, возможно, какими-то постоянными, а не такими одноразовыми, как сейчас было. Над этим мы и будем работать, здесь совпадают наши интересы. Мы будем искать технические решения по поставкам газа – это альтернатива, и это укрепляет их независимость. Их независимость является и нашим национальным интересом", – сказал Л. Линкявичюс журналистам в Минске во вторник.
Беларусь в прошлом месяце приняла решение импортировать партию норвежской нефти – она была доставлена через Клайпедский порт и Литовские железные дороги. Для поставок газа Литва предлагает пользоваться терминалом сжиженного природного газа (ТСПГ).
Министр обсудил вопросы энергетики с белорусским премьером Сергеем Румасом и главой МИД Беларуси Владимиром Макеем.
В. Макей также сказал, что на встрече обсуждались возможности импортировать нефть и газ через Литву, по его словам, "эксперты продолжат обсуждение этого вопроса".
В. Макей сказал, что на встрече обсуждалось и сотрудничество Беларуси с Евросоюзом (ЕС), НАТО.
По словам Л. Линкявичюса, Литва может содействовать вступлению Беларуси во Всемирную торговую организацию (ВТО), потому что это является интересом и Литвы.
Литовский министр во время визита также поднял вопрос о безопасности Белорусской АЭС (БелАЭС) и литовском образовании в Беларуси.
По словам Л. Линкявичюса, ожидать резких изменений в двусторонних отношениях не стоит, но продолжать диалог необходимо.
"Иметь иллюзии, что что-то в корне изменится, видимо, не стоит. Однако, я считаю, что этот визит точно имел смысл (...) Диалог будет продолжаться, и мы будем стараться делать так, чтобы это отвечало национальным интересам нашей страны", – сказал Л. Линкявичюс.
Это первый визит Л. Линкявичюса в Беларуст за последние четыре года.
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