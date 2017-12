"Неприемлемо то, что такая миссия предполагается у демаркационной линии или лишь кое-где на Восточной Украине. Главной целью должно быть, чтобы миссия ООН, если она будет создана, чтобы она действовала вдоль российско-украинской границы", - сказал Н. Аляксеюнас во вторник BNS. По его словам, размещение миротворческих сил ЕС вдоль украинско-российской границы помогло бы в урегулировании конфликта и наблюдении за тем, попадают ли на Украину российские военные. Статьи по теме: Литва передаст Украине оружие приблизительно на 2 млн. евро Между тем создание миссии у так называемой "контактной линии" стало бы шагом к замораживанию конфликта, сказал советник. "Мы смотрим, чтобы не хитрили и чтобы не создавали такую ситуацию, которую мы видим в других регионах, когда конфликт замораживается, легитимизируется ситуация статус-кво и потом создается определенный очаг нестабильности, как в Приднестровье или в Нагорном Карабахе", - сказал Н. Аляксеюнас. Президент России Владимир Путин в начале сентября предложил, чтобы международные силы действовали вдоль контактной линии и чтобы они были введены только после отвода тяжелой техники. По его словам, такая миротворческая миссия ООН обеспечила бы безопасность работающих в зоне конфликта наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Чуть позже В. Путин заявил, что Россия готова принять во внимание право миротворцев охранять миссию ОБСЕ не только вдоль контактной линии, но и на других территориях. Киев утверждает, что миротворческая миссия на Восточной Украине должна обеспечивать безопасность границы между Украиной и Россией и что в ней не должны работать россияне. На Восточной Украине сейчас работает около 600 международных наблюдателей ОБСЕ, однако их прибытие не помогло прекратить продолжающийся с 2014 года конфликт, уже унесший более 10 тыс. жизней.











