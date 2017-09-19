"Неприемлемо то, что такая миссия предполагается у демаркационной линии или лишь кое-где на Восточной Украине. Главной целью должно быть, чтобы миссия ООН, если она будет создана, чтобы она действовала вдоль российско-украинской границы", - сказал Н. Аляксеюнас во вторник BNS.
По его словам, размещение миротворческих сил ЕС вдоль украинско-российской границы помогло бы в урегулировании конфликта и наблюдении за тем, попадают ли на Украину российские военные.
Между тем создание миссии у так называемой "контактной линии" стало бы шагом к замораживанию конфликта, сказал советник.
"Мы смотрим, чтобы не хитрили и чтобы не создавали такую ситуацию, которую мы видим в других регионах, когда конфликт замораживается, легитимизируется ситуация статус-кво и потом создается определенный очаг нестабильности, как в Приднестровье или в Нагорном Карабахе", - сказал Н. Аляксеюнас.
Президент России Владимир Путин в начале сентября предложил, чтобы международные силы действовали вдоль контактной линии и чтобы они были введены только после отвода тяжелой техники. По его словам, такая миротворческая миссия ООН обеспечила бы безопасность работающих в зоне конфликта наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
Чуть позже В. Путин заявил, что Россия готова принять во внимание право миротворцев охранять миссию ОБСЕ не только вдоль контактной линии, но и на других территориях.
Киев утверждает, что миротворческая миссия на Восточной Украине должна обеспечивать безопасность границы между Украиной и Россией и что в ней не должны работать россияне.
На Восточной Украине сейчас работает около 600 международных наблюдателей ОБСЕ, однако их прибытие не помогло прекратить продолжающийся с 2014 года конфликт, уже унесший более 10 тыс. жизней.
Русский софт гонят из Европы, теперь уже и из Литвы (123)
Вслед за Украиной, США и Великобританией от...
Решение суда о бывшем главе ВВС Литвы могут обжаловать (5)
Министерство обороны Литвы обещает оценить...
Конституционный суд: депутат Бастис нарушил присягу и Конституцию (14)
Член Сейма Литвы Миндаугас Бастис нарушил присягу и...
Посол Израиля разочарован голосованием Литвы в ООН за резолюцию об Иерусалиме (65)
Израиль разочарован неожиданным голосованием Литвы...
Голосование Литвы по Иерусалиму: против Д.Трампа, но вместе с ЕС (157)
Литва в четверг неожиданно проголосовала за резолюцию...
TOP новостей
Ценовая война: что выгодно покупать в Польше, а что – в Литве (108)
Известно, что в Сочельник на столе не бывает мясных...
Такого еще не было: в Литве появится шахта (64)
Растянувшаяся на много лет первая часть проекта добычи...
Русский софт гонят из Европы, теперь уже и из Литвы (123)
Вслед за Украиной, США и Великобританией от...
Размеры зарплат поразили: кое-кому даже не пришлось бастовать (35)
Депутаты в спешном порядке одобрили новые поправки, в...