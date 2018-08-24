Руководство Литвы обещает продолжать помощь Украине, которая в пятницу отмечает День независимости.
© DELFI / Mindaugas Ažušilis

"Мы в Литве с гордостью вспоминаем борьбу за свободу и единство наших друзей. Я от всего сердца желаю их беречь, решительно идти по пути трудных, но необходимых реформ. Жители Литвы и в дальнейшем останутся вашими верными друзьями и сторонниками в деле закрепления вашей страны на материке как успешного, независимого, европейского и демократического государства", - говорится в поздравлении президента Дали Грибаускайте.

По ее словам, и 27 лет назад, и в последние, полные вызовов годы украинцы показали всему миру, что ценят свободу и готовы за нее бороться, а также брать на себя ответственность за свое будущее и создавать государство сами.

Глава государства также подчеркнула, что для Украины важно не останавливаться и сплачивать все общество для необходимых задач по восстановлению экономики, обеспечению благосостояния и безопасности всех своих жителей.

Председатель литовского сейма Викторас Пранцкетис говорит, что дружественные и конструктивные связи народов Литвы и Украины постоянно крепнут.

"На эти связи опирается и решительная позиция Литвы относительно права Украины свободно выбирать свое будущее вместе с другими свободными и демократическими государствами. Литва поддерживает и будет поддерживать это стремление Украины, а также суверенитет и территориальную целостность страны", - говорится в поздравлении спикера сейма.

В поздравлении премьера Саулюса Сквернялиса говорится, что "альтернативы пути на Запад для Украины нет, и Литва по-прежнему твердо поддерживает и будет поддерживать этот выбор вашего народа".

После развала Советского Союза, 24 августа 1991 года парламент Украины принял декларацию о независимости страны. Неделю спустя она была подтверждена референдумом.

Вооруженные силы Украины более четырех лет на Востоке страны ведут бои с поддерживаемыми Россией сепаратистами. Этот конфликт унес 10 тысяч жизней, а во время боестолкновений в четверг погибло пять украинских военных.

В марте 2014 года Россия аннексировала украинский полуостров Крым, это произошло месяц спустя после того, как в Киеве был свергнут пророссийский президент Виктор Янукович. США и Евросоюз из-за этого объявили санкции в отношении России.

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