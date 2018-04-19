В связи с 70-летием независимости Израиля президент Литвы Даля Грибаускайте желает этому государству мира, единства и процветания.
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В распространенном в четверг сообщении пресс-службы президента отмечается, что и Литва, и Израиль в этом году отмечают знаменательные юбилеи, которые особенно дороги гражданам обеих стран.

Президент подчеркнула, что Литва ценит израильтян как хорошо знакомых, близких и важных для Литвы партнеров, с которыми литовцев объединяет много общих интересов, целей и проектов. Она также отметила, что Литву радует активность еврейской общины в стране.

"Президент выразила надежду, что диалог Литвы и Израиля, которому уже третий десяток лет, а также насчитывающее столетия сотрудничество между народами будут расти и развиваться впредь", - говорится в сообщении.

По случаю 70-летней годовщины независимости Израиля Вильнюсская мэрия решила включить специальную подсветку столичных мостов. С вечера среды до заката четверга три центральных моста Вильнюса подсвечиваться синим светом, сообщила мэрия.

"Израиль - пример смелости и настойчивости для стран и народов всего мира. А связь Вильнюса с этой страной и ее народом особенно яркая и глубокая. В столице и сегодня живо еврейское наследие - в старой части города следы еврейской культуры, искусства и даже кухни сопровождают на каждом шагу, поэтому я с радостью поздравляю дружественный нам Израиль с важным юбилеем", - говорит мэр литовской столицы Рямигиюс Шимашюс.

В 1948 году, спустя три года после окончания Второй мировой войны и когда истекал мандат Великобритании в Палестине, было объявлено о создании государства Израиль.

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