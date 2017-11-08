По словам премьер-министра Саулюса Сквернялиса, Литва по-прежнему старается помогать Украине по мере своих возможностей.

"Украина - важный партнер Европы. Мы неравнодушны к потребностям страны и ее регионов. Утвержденный сегодня проект является еще одним конкретным жестом в плане помощи и доброй воли со стороны Литвы по отношению к украинцам", - приведены в пресс-релизе слова премьера.

Украине будут переданы телепередатчики малой мощности, их стоимость составляет 33,5 тыс. евро, сказал BNS глава Центра радио и ТВ Литвы Рямигиюс Шярис.

Оборудование передается по предложению Министерства транспорта и коммуникаций. Киев хотел бы, чтобы восстановленные трансляции в Донецкой области покрывали и не контролируемые правительством Украины территории.

"Литва как никто другой знает важность свободного слова. Мы должны поддерживать стремление Украины иметь возможность распространять независимую мысль на территории Донецка", - сказал министр транспорта и коммуникаций Рокас Масюлис. Комментарий министра передала BNS его пресс-атташе Витауте Шмайжите.

Действующая в украинском городе Краматорске государственная администрация Донецкой области в июле обратилась к Литве с просьбой помочь в восстановлении трансляций телевидения и радио Украины в Донецкой области. Центр радио и ТВ Литвы в сентябре получил просьбу передать оборудование.

Литва в 2015 году передала Украине 15 аналоговых передатчиков разной мощности.

Конфликт между Киевом и сепаратистами на Востоке страны начался весной 2014 года.

В августе в Литве официально начал действовать новый передатчик для ретрансляции предназначенного для борьбы с российской пропагандой и финансируемого Конгрессом США Радио "Свободная Европа"/Радио "Свобода" на русском и белорусском языках.