По словам премьер-министра Саулюса Сквернялиса, Литва по-прежнему старается помогать Украине по мере своих возможностей.
"Украина - важный партнер Европы. Мы неравнодушны к потребностям страны и ее регионов. Утвержденный сегодня проект является еще одним конкретным жестом в плане помощи и доброй воли со стороны Литвы по отношению к украинцам", - приведены в пресс-релизе слова премьера.
Украине будут переданы телепередатчики малой мощности, их стоимость составляет 33,5 тыс. евро, сказал BNS глава Центра радио и ТВ Литвы Рямигиюс Шярис.
Оборудование передается по предложению Министерства транспорта и коммуникаций. Киев хотел бы, чтобы восстановленные трансляции в Донецкой области покрывали и не контролируемые правительством Украины территории.
"Литва как никто другой знает важность свободного слова. Мы должны поддерживать стремление Украины иметь возможность распространять независимую мысль на территории Донецка", - сказал министр транспорта и коммуникаций Рокас Масюлис. Комментарий министра передала BNS его пресс-атташе Витауте Шмайжите.
Действующая в украинском городе Краматорске государственная администрация Донецкой области в июле обратилась к Литве с просьбой помочь в восстановлении трансляций телевидения и радио Украины в Донецкой области. Центр радио и ТВ Литвы в сентябре получил просьбу передать оборудование.
Литва в 2015 году передала Украине 15 аналоговых передатчиков разной мощности.
Конфликт между Киевом и сепаратистами на Востоке страны начался весной 2014 года.
В августе в Литве официально начал действовать новый передатчик для ретрансляции предназначенного для борьбы с российской пропагандой и финансируемого Конгрессом США Радио "Свободная Европа"/Радио "Свобода" на русском и белорусском языках.
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