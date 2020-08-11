Литва, Польша и Украина совместным заявлением призывают власти Беларуси не применять силу

"Будучи министрами иностранных дел государств Люблинского треугольника мы крайне озабочены эскалацией ситуации в Беларуси после президентских выборов и призываем власти не применять силу, отпустить всех задержанных вчера лиц", - отметили министры в совместном заявлении.
Министры иностранных дел Литвы, Польши и Украины подчеркнули важность соблюдения прав человека и вместе с тем предложили посредничество в налаживании диалога.
"Уважение к основным свободам и правам человека, включая демократию и верховенство закона, очень важно для дальнейшего развития независимой и суверенной Беларуси, которую мы все поддерживаем", - отмечают министры.
"Мы уверены, что данную ситуацию можно разрешить благополучно для государства и граждан Беларуси только путем диалога. В случае необходимости, мы готовы предоставить любую помощь в качестве посредников в таком диалоге", - говорится в заявлении.
Министры также добавили, что "благополучие и процветание Беларуси и ее жителей важно для всей Европы, а особенно для нашего региона".
"Мы все заинтересованы в продолжении взаимовыгодного диалога и сотрудничества, основанного на демократических ценностях и ориентированного на создание условий для общего и безопасного будущего", - также написано в совместном заявлении.
После объявления победы на выборах Александра Лукашенко, оппозиция заявила, что результаты выборов были сфальсифицированы. В Беларуси начались протестные акции, которые жестко подавляет милиция. В акциях пострадали десятки человек.
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