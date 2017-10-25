В четверг вооруженные силы Литвы подпишут договор о приобретении норвежских систем противовоздушной обороны средней дальности NASAMS, сообщило министерство обороны Литвы.
© V. Saldžiūno nuotr.

Договор подпишут командующий ВВС Литвы, полковник Дайнюс Гузас и исполнительный вице-президент норвежской компании Kongsberg Четил Рейтен Мюхра.

Приобретение стоимостью более чем в 100 млн. евро должно заполнить один из крупнейших пробелов обороне Литвы.

В проекте госбюджета страны предусматривается, что в ближайшие три года на приобретение и модернизацию систем ПВО средней дальности в целом будет выделено 122 млн. 379 тыс. евро, приблизительно по равным частям в 2018, 2019 и 2020 годах.

Ранее сообщалось, что литовская армия должна быть обеспечена этими системами к 2020 году.

Воздушная оборона является одной из самых слабых мест Балтийских стран в военном смысле. Литва, Латвия и Эстония сейчас обладают только системами противовоздушной обороны малой дальности, они способны поражать цели на расстоянии 3-5 километров.

Норвежские ракетные комплексы могут лететь несколько десятков километров и сбивать цели на высоте 15 километров.

С целью обеспечения безопасности воздушного пространства на третьем этапе Балтийским странам потребуется щит ПВО большой дальности, такой как ракетные комплексы Patriot . Этим летом США впервые дислоцировали такие ракеты в Литве на время учений. Специалисты в сфере обороны рассматривают возможность того, что литовское воздушное пространство могли бы покрывать системы Patriot , которые планирует приобрести Польша.

В следующем году, согласно планам, литовский оборонный бюджет должен достичь натовского стандарта - 2% от ВВП, то есть в случае Литвы 873 млн. евро.

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