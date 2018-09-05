Литва намерена поддержать Ирландию в вопросе о границе, который является одним из сложнейших на переговорах Великобритании с Брюсселем о выходе из Евросоюза (ЕС).
© DELFI / Domantas Pipas

Островное государство ЕС Ирландия на севере граничит с Северной Ирландией, а это территория Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

Брюссель и Лондон хотят договориться о статусе Северной Ирландии, чтобы после выхода Великобритании из ЕС между этой территорией и Ирландией не появилась граница.

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"Мы выразили солидарность с Ирландией в контексте Brexit, понимая, что их ситуация и географически, и исторически и традиционно в отношениях с Соединенным Королевством такова, что хотелось бы, чтобы эта ситуация не была скомкана и не было твердой границы между Соединенным Королевством и Ирландией", - сказал в среду журналистам министр иностранных дел Линас Линкявичюс.

Он сказал это после встречи с министром иностранных дел и торговли Ирландии Саймоном Коувни.

Брюссель предлагает, чтобы Северная Ирландия после Brexit руководствовалась такими же правилами, как и остальные 27 государств ЕС – это был бы "защитный механизм", который позволил бы избежать возобновления проверок на границе и снизил бы угрозу для мирного процесса в Ирландии.

Однако Лондон обеспокоен тем, что предложение ЕС может расколоть территорию Соединенного Королевства, и предлагает другое решение - чтобы в некоторых областях вся Великобритания продолжала придерживаться правил ЕС, но только до конца 2021 года.

Брюссель, в свою очередь, не поддерживает эту идею и называет ее попыткой Великобритании под шумок остаться на общем рынке ЕС.

Переговорщик ЕС Мишель Барнье на прошлой неделе заявил, что вопрос о границе Ирландии может подорвать соглашение об условиях Brexit.

Соединенное Королевство должно выйти из ЕС 29 марта 2019 года.

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