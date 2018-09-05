Островное государство ЕС Ирландия на севере граничит с Северной Ирландией, а это территория Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.
Брюссель и Лондон хотят договориться о статусе Северной Ирландии, чтобы после выхода Великобритании из ЕС между этой территорией и Ирландией не появилась граница.
"Мы выразили солидарность с Ирландией в контексте Brexit, понимая, что их ситуация и географически, и исторически и традиционно в отношениях с Соединенным Королевством такова, что хотелось бы, чтобы эта ситуация не была скомкана и не было твердой границы между Соединенным Королевством и Ирландией", - сказал в среду журналистам министр иностранных дел Линас Линкявичюс.
Он сказал это после встречи с министром иностранных дел и торговли Ирландии Саймоном Коувни.
Брюссель предлагает, чтобы Северная Ирландия после Brexit руководствовалась такими же правилами, как и остальные 27 государств ЕС – это был бы "защитный механизм", который позволил бы избежать возобновления проверок на границе и снизил бы угрозу для мирного процесса в Ирландии.
Однако Лондон обеспокоен тем, что предложение ЕС может расколоть территорию Соединенного Королевства, и предлагает другое решение - чтобы в некоторых областях вся Великобритания продолжала придерживаться правил ЕС, но только до конца 2021 года.
Брюссель, в свою очередь, не поддерживает эту идею и называет ее попыткой Великобритании под шумок остаться на общем рынке ЕС.
Переговорщик ЕС Мишель Барнье на прошлой неделе заявил, что вопрос о границе Ирландии может подорвать соглашение об условиях Brexit.
Соединенное Королевство должно выйти из ЕС 29 марта 2019 года.
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