По данным МИД, литовские дипломаты почтут память жертв войны 8 мая.

"Посол с работниками посольства 8 мая возлагал венок на могилу неизвестного солдата, которая находится недалеко от Кремля. Так будет и в этом году. Каждое посольство возлагает венок отдельно. В других мероприятиях по случаю 9 мая посольство не участвует", – сказала BNS пресс-секретарь главы МИД Литвы Раса Якилайтене.

В России и российских общинах за рубежом 9 мая ежегодно проходят торжественные мероприятия по случаю победы над нацистской Германией.

Западная Европа, включая Литву, отмечает окончание войны на день раньше 8 мая.

После Второй мировой войны Литва была оккупирована СССР.