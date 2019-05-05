По данным МИД, литовские дипломаты почтут память жертв войны 8 мая.
"Посол с работниками посольства 8 мая возлагал венок на могилу неизвестного солдата, которая находится недалеко от Кремля. Так будет и в этом году. Каждое посольство возлагает венок отдельно. В других мероприятиях по случаю 9 мая посольство не участвует", – сказала BNS пресс-секретарь главы МИД Литвы Раса Якилайтене.
В России и российских общинах за рубежом 9 мая ежегодно проходят торжественные мероприятия по случаю победы над нацистской Германией.
Западная Европа, включая Литву, отмечает окончание войны на день раньше 8 мая.
После Второй мировой войны Литва была оккупирована СССР.
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