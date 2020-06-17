Такой проект подготовило Министерство иностранных дел. Его еще должен будет одобрить Сейм.

"Целью проекта является укрепление дипломатической службы", – заявил на заседании правительства глава МИД Линас Линкявичюс.

По его словам, ренты может получить ограниченное количество людей.

Министр социальной защиты и труда Линас Кукурайтис воздержался при голосовании по рентам. По его словам, министерство придерживается политики о том, что не должно повышаться ни количество получателей госпенсий, ни получателей рент.

Рента может назначаться пожизненно, она будет составлять сумму двух базовых должностных зарплат. В данный момент это 352 евро.

Ее бы не получали дипломаты, которым назначена государственная пенсия или пенсионная выплата иного рода.

МИД утверждает, что возможность получить ренту должна побудить людей выбирать дипломатическую службу и оставаться на ней.

По данным министерства, с 2014 по 2019 год на основе конкурса были приняты 36 человек, а дипслужбу покинули 26 молодых дипломатов.