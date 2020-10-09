"Нам важно, чтобы работа посольства в Минске и консульства в Гродно была как можно меньше нарушена. Это необходимо не только для осуществления консульской деятельности, выдачи виз, поддержки связи с диаспорой, но и для общения с гражданским обществом в Беларуси. Беларусь выступила с категорическим требованием значительно сократить количество дипломатов – 11 человек.

Чтобы уменьшить напряжение вместе с Польшей мы приняли решение вызвать дипломатов для консультации и так сохранить возможность поддержания дипломатических отношений в будущем.

Оценив разные обстоятельства и риски, мы решили отозвать еще пятерых дипломатов в надежде, что этого будет достаточно, чтобы сохранить возможность диалога. Вместе с тем мы подчеркнули, что будут применены ответные меры, если Беларусь будет продолжать в том же духе", – сказала пресс-секретарь министра иностранных дел Литвы Линаса Линкявичюса Раса Якилайтене.

Она повторила слова министра, что "недружественный шаг фактической власти Беларуси в связи с сокращением дипломатических контактов способствует дальнейшей изоляции Минска".

Литва вызвала для консультаций посла Андрюса Пулокаса.

"Наша цель - максимальное сохранение дипломатических контактов. Об этом мы сказали белорусской стороне, с которой пока договорились, что временно отзываем посла для консультаций, что послужит снижению напряжения и послужит сохранению уровня поддержания дипломатических связей. Вместе с поляками мы приняли решение отозвать послов для консультаций", – заявил в понедельник Линкявичюс.