Литва отзывает для консультаций посла из Минска

"Нашей целью является максимальное сохранение дипломатических контактов. Такое послание мы направили и белорусской стороне, с которой пока договорились, что временное приглашение послов для консультаций послужит сокращению напряжения и будет способствовать сохранению дипломатического представительства на высшем посольском уровне. Вместе с поляками мы уже приняли решение пригласить послов из Минска для консультаций", – отметил в пресс-релизе глава МИД Линас Линкявичюс.

По словам министра, пока не удалось договориться о несокращении персонала, но, если Беларусь и далее будет этого требовать, будут предприняты адекватные – "зеркальные" – меры.

Все свои действия МИД и далее координирует с Польшей и другими странами-членами Евросоюза.

Как сообщил МИД Литвы, ведутся интенсивные консультации по требованиями минского режима о том, чтобы Литва и Польша сократили количество работников в своих посольствах в Беларуси.

Л. Линкявичюс провел телефонные беседы с главным уполномоченным по внешней политике ЕС Жозепом Бореллем и министром иностранных дел Польши Збигневом Рау, а также с главой МИД Германии Хейко Маасом.

В данный момент ситуация также обсуждается с послами ЕС в Минске.