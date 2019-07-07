Военные будут выполнять задания в рамках международной операции в Ираке под руководством НАТО, заявили в Министерстве обороны Литвы.
Организованная в прошлом году операция предназначена для помощи Ираку в создании надёжных ведомств по защите и безопасности путём обучения вооружённых сил страны и осуществления советнической деятельности.
На дежурство в течение полугода военные отправляются в составе батальона связи НАТО, причисленного к силам быстрого реагирования Альянса.
Отправленные в Ирак военные составят Передислоцируемый модуль связи и информационых систем. Такая единица в течение нескольких лет пять раз отправлялась на операции в Афганистан, четыре ротации прослужила в миссии НАТО по защите воздушного пространства "Активная преграда" и один раз – в миротворческой миссии в Косово.
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