На встрече глав финансовых ведомств ЕС министр отметил, что предложение Еврокомиссии ввести голосование по принципу квалифицированного большинства было бы "грубым вмешательством в ДНК литовской экономики".

"За последние три года Литва создала одну из наиболее благоприятных налоговых юрисдикций как для инноваций, так и для инвестиций – мы не можем отказаться от такого конкурентного преимущества", – сказал BNS В. Шапока.

Сторонники гармонизации налоговой системы утверждают, что некоторые государства сейчас искажают общий рынок, применяя низкие налоги для крупных корпораций, и останавливают реформы, которые нужны всему ЕС.

Более мелкие страны и государства, находящиеся на периферии ЕС хотят сохранить самостоятельность – они утверждают, что более благоприятный налоговый климат необходим для возможности конкуренции с экономически более сильными государствами.

"Как экономические структуры различных государств-членов, так и геополитическая ситуация разнятся, по этой причине гибкость в налоговой сфере необходима", – сказал BNS В. Шапока в телефонном интервью из Брюсселя.

Министр утверждает, что принцип единогласного принятия решения "обеспечивает баланс между государствами-членами, особенно - между крупными и более мелкими".

Он отметил, что нынешняя система не мешает принимать быстрые решение в борьбе с уклонением от уплаты налогов.

В. Шапока прогнозировал, что предложение Еврокомиссии не получит достаточной поддержки среди стран-членов.

"Поскольку мы детально обсуждаем с другими государствами-членами этот вопрос – как официально, так и неофициально, я полагают, что действительно формируется значительная группа стран, особенно тех стран, которые ориентируются на более интенсивный рост, на более активный процесс инвестиций, на применение инноваций в экономике. Эта критическая масса должна обеспечить сохранение принципа единогласного принятия решений", – сказал глава Минфина.