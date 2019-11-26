Советник президента Гитанаса Науседы по вопросам внешней политики говорит, что такие консультации должны проходить на уровне Евросоюза (ЕС) и белорусских ведомств по регулированию энергетической безопасности.
"Это проблема всего ЕС, это региональная проблема и проблема ЕС, поэтому мы хотели бы, чтобы все регуляторы ЕС были как-то вовлечены в решение этой проблемы", – сказала во вторник радиостанции Ziniu radijas глава президентской Группы по внешней политике Аста Скайсгирите.
"Мы бы хотели более широкого вовлечения. Финского регулятора тоже, наряду с регуляторами других стран ЕС", – добавила она.
По словам дипломата, БелАЭС "не является двусторонним делом Литвы и Беларуси или Финляндии и Беларуси".
Предложение о проведении трехсторонних консультаций внес посетивший Минск министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто. По его словам, "это позволило бы сделать сотрудничество шире и установить приоритеты партнерства".
Литва критикует проект строящейся вблизи ее границы БелАЭС как небезопасный и планирует не пускать на свой рынок выработанную на БелАЭС электроэнергию, однако ей не удалось убедить соседние страны региона сделать то же самое.
Минск отклоняет претензии Литвы по поводу небезопасного строительства.
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