Советник президента Гитанаса Науседы по вопросам внешней политики говорит, что такие консультации должны проходить на уровне Евросоюза (ЕС) и белорусских ведомств по регулированию энергетической безопасности.

"Это проблема всего ЕС, это региональная проблема и проблема ЕС, поэтому мы хотели бы, чтобы все регуляторы ЕС были как-то вовлечены в решение этой проблемы", – сказала во вторник радиостанции Ziniu radijas глава президентской Группы по внешней политике Аста Скайсгирите.

"Мы бы хотели более широкого вовлечения. Финского регулятора тоже, наряду с регуляторами других стран ЕС", – добавила она.

По словам дипломата, БелАЭС "не является двусторонним делом Литвы и Беларуси или Финляндии и Беларуси".

Предложение о проведении трехсторонних консультаций внес посетивший Минск министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто. По его словам, "это позволило бы сделать сотрудничество шире и установить приоритеты партнерства".

Литва критикует проект строящейся вблизи ее границы БелАЭС как небезопасный и планирует не пускать на свой рынок выработанную на БелАЭС электроэнергию, однако ей не удалось убедить соседние страны региона сделать то же самое.

Минск отклоняет претензии Литвы по поводу небезопасного строительства.