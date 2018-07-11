Литовский президент Даля Грибаускайте заявила, что отчасти поддерживает требования президента США Дональда Трампа по вопросу финансирования обороны союзниками в Европе.
D. Grybauskaitė NATO viršūnių susitikime
© AFP / Scanpix

"Установилось определенное напряжение в вопросе финансирования НАТО, и отчасти мы поддерживаем подход американского президента о том, что большинство государств НАТО должны больше инвестировать в собственную и совместную коллективную оборону", - заявила президент Литвы в среду в интервью радиостанции LRT.

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"Начиная с терроризма и заканчивая Северной Кореей, действиями России, мы видим, что вызовы не сокращаются, поэтому подобные инвестиции необходимы, я считаю, что постепенно все страны примут соответствующие решения", - сказала Д. Грибаускайте.

В среду и в четверг на саммите НАТО Д. Трамп обещает надавить на союзников с целью более активного увеличения оборонного финансирования.

Литва значительного повысила финансирование обороны после осуществленной Россией аннексии Крыма в 2014 году.

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