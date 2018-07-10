В свете приближения встречи, дипломаты стараются заранее согласовать документы, чтобы их дискуссии не перенеслись за стол саммита в Брюсселе, таким образом, планируется избежать неожиданных маневров Д. Трампа.

По словам литовских должностных лиц, если все будет идти по согласованному сценарию, то Североатлантический альянс должен назвать Россию крупнейшей угрозой, договориться о расширении сил высокой боевой готовности и создании двух новых штабов, один из них будет отвечать за водную оборону судоходный путей в Атлантике, а другой - координировать передвижение сил в Европе.

Дипломаты утверждают, что НАТО впервые озвучит проблему дыр в противовоздушной обороне (ПРО) Балтийских стран, и даст поручение военному командованию в течение года представить оценки и рекомендации.

"Следует создать систему ПРО и устранить недостатки, поэтому мы надеемся, что на саммите будет признан существующий недостаток и подготовлены дальнейшие рекомендации его устранения", – сказал BNS советник президента Нериюс Алексеюнас.

Литва надеется, что политическое заявление НАТО будет полезно в достижении долгосрочных целей - что другие страна НАТО дислоцируют в регионе системы ПРО большой дальности Patriot – они Балтийским странам не по карману, - это укрепит миссию воздушного патрулирования НАТО в Балтии.

На саммите также пойдет речь и о необходимости ускорить процедуры принятия решений и передвижения вооруженных сил, а также мощь кибернетической обороны.

Беспокойство по поводу Д. Трампа

При этом наблюдатели не исключают и наиболее черного сценария, при котором Брюссельскую встречу может подорвать Д. Трамп. Он не раз критиковал обязательства США перед альянсом, а в июне в Канаде неожиданно блокировал заключительное заявление саммита Большой семерки (G-7).

В неформальных беседах дипломаты в качестве наибольшего риска называют трудно прогнозируемость Д. Трампа, его антипатии к Германии и намеченную на эту неделе в Хельсинки его встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Никто не сомневается в том, что Д. Трамп еще раз потребует от союзников повысить расходы на оборону - но остается вопрос о том, ограничится ли он лишь публичными заявлениями. Недавно американский президент заявил, что НАТО такое же зло как NAFTA – Североамериканский договор о свободной торговле, и пригрозил его остановить.

Конкретно Литва, возможно, избежит критики, поскольку она является одной из восьми стран блока, которые достигли цели альянса выделять на оборону 2% от ВВП.

Литовские дипломаты избегают публичной критики Д. Трампа, стремясь поддерживать как можно большее присутствие Америки в Европе.

"Мы доверяем всем союзникам, мы в готовности отправляемся на саммит и ожидаем лучших результатов", - сказал BNS Н. Алексеюнас.

Политологи отмечают, что острые споры могут подорвать усилия союзников по демонстрации единства, а сомнения по поводу обязательств Америки защищать Европу могут побудить Россию к агрессивным действиям.

"Литве, как всему НАТО, важно, чтобы встреча не углубила дыру в трансатлантических отношениях, возникающую из-за торговых разногласий США и ЕС, и медленно растущего оборонного финансирования в Европе", - сказал BNS директор Центр Восточно-Европейский исследований Линас Кояла.