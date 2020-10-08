"После выборов в Беларуси Литва временно остановила все платежи по общим проектам в Беларуси. В данный момент мы ждем разъяснений Еврокомиссии по дальнейшему ходу программы", – сообщил BNS замминистра внутренних дел Литвы Таутвидас Тамулявичюс.
"Общая сумма временно приостановленных платежей достигает 5,8 млн евро. Такое решение принято с учетом возникающих рисков ненадлежащего использования средств", – отметил вице-министр.
Известие о приостановленных миллионных платежах первым опубликовало агентство новостей Reuters.
В последние дни в международных и литовских СМИ появились сообщения о том, что на средства ЕС белорусская правоохрана приобрела дроны, а в этом проекте участвовала и Литва.
Литовская полиция утверждает, что средства, полученные от Еврокомиссии, перевела Белорусскому государственному Комитету судебной экспертизы в мае, за три месяца до президентских выборов, после которых начались протесты и репрессии правоохранительных органов против демонстрантов.
По информации полиции Литвы, оборудование закупили сами белорусы.
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