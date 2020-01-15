В среду министры, встретившиеся с президентом Гитанасом Науседой, заявили, что Литве не избежать "шоковой терапии" национального бюджета и риска попадания в ловушку средних доходов, если средства Евросоюза, выделяемые на проекты смычки, сократятся.
Europos Sąjunga
© AP / Scanpix

В проекте многолетнего бюджета ЕС на период с 2021 по 2027 годы предлагается сократить средства смычки, которые предназначаются на ликвидацию отставания от других членов блока, если такой проект будет принят, то дотации Литве сократятся на 27%.

"Мы выступаем за равные возможности и хотим избежать шоковой терапии нашего национального бюджета, если говорить о смычке в особенности", – заявил журналистам в Президентском дворце министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

Статьи по теме:
Правительство Литвы рассматривает проект бюджета на 2020 год: доходы и расходы растут  (5)
Науседа пытается убедить лидеров ЕС не сокращать средства на сельское хозяйство  (2)

Министр финансов Вилюс Шапока сказал, что такое сокращение средств смычки "может привести Литву к настоящей ловушке средних доходов", а также может замедлиться экономический рост.

"Факт, что многие проекты, действительно очень прогрессивные проекты финансируются из этого источника средств (фондов смычки). Конечно, следует искать альтернативы, план Б, для финансирования инвестиций в рост благосостояния нашей страны. В любом случае, какие бы решения не были найдены, рост литовской экономики будет более медленным", – сказал В. Шапока.

Лидеры ЕС встретятся на новом раунде переговоров по бюджету в конце февраля.

Статьи по теме:

Президент Литвы призывает отказаться от радикальных сокращений в бюджете ЕС (7)

Находящийся с визитом в Брюсселе президент Литвы...

Литва опасается "шоковой терапии" в случае сокращения дотаций ЕС стране (10)

В среду министры, встретившиеся с президентом...

Jaroslavas Narkevičius, Julius Sabatauskas Jaroslavas Narkevičius

Правящие определились: Наркевич остается на своем посту (6)

14 января правящая коалиция собралась на заседание...

Agnė Širinskienė Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija

Фиаско правящих: преодолеть вето президента не удалось – пятипроцентный барьер остается (16)

Сейму Литвы во вторник не удалось преодолеть вето...

Советник президента: нужна дискуссия о радикальной реорганизации системы выборов (7)

Советник президента Литвы Гитанаса Науседы Повилас...

Карбаускис: кандидат в министры экономики – советник премьера Лукас Савицкас (6)

Лидер правящих "аграриев" Рамунас Карбаускис сообщил,...

TOP новостей

Осужден эмигрант, который отказался служить в Литовской армии: все равно не пойду, у меня есть хорошая работа (247)

24-летний Марюс Х. из Кедайняй даже после того как его...

„Akropolis Vingis“ vizija Geležinio Vilko g. 2

Самый дорогой проект за всю историю Вильнюса: вестник перемен или прыщ на лице города (7)

У южного входа в парк Вингис на участке площадью 14 га в...

Инспекторы пытались попасть на территорию Grigeo и столкнулись с неожиданным препятствием (1)

После информации о том, что компания Grigeo Klaipėda...

Ландсбергис: АЭС в Островце - кремлевский проект с целью наказать Литву за независимость (4)

В парламенте Литвы был представлен меморандум,...

Новые радары в Каунасе за неделю зафиксировали почти 1000 нарушителей (8)

Представители Каунасской дорожной полиции надеются,...