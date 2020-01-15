В проекте многолетнего бюджета ЕС на период с 2021 по 2027 годы предлагается сократить средства смычки, которые предназначаются на ликвидацию отставания от других членов блока, если такой проект будет принят, то дотации Литве сократятся на 27%.
"Мы выступаем за равные возможности и хотим избежать шоковой терапии нашего национального бюджета, если говорить о смычке в особенности", – заявил журналистам в Президентском дворце министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.
Министр финансов Вилюс Шапока сказал, что такое сокращение средств смычки "может привести Литву к настоящей ловушке средних доходов", а также может замедлиться экономический рост.
"Факт, что многие проекты, действительно очень прогрессивные проекты финансируются из этого источника средств (фондов смычки). Конечно, следует искать альтернативы, план Б, для финансирования инвестиций в рост благосостояния нашей страны. В любом случае, какие бы решения не были найдены, рост литовской экономики будет более медленным", – сказал В. Шапока.
Лидеры ЕС встретятся на новом раунде переговоров по бюджету в конце февраля.
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