Литва официально стала 36-ым членом Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
Prezidentė susitinka su Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) generaliniu sekretoriumi Angeliu Gurria
© LRPK / Robertas Dačkus

В четверг в правительстве Франции были депонированы ратификационные грамоты о присоединении Литвы к конвенции ОЭСР, сообщила администрация президента.

В четверг находящемуся в Вильнюсе с визитом главе ОЭСР Анхелу Гуррии президент Литвы Даля Грибаускайте вручила государственную награду за поддержку Литвы на пути к членству в этой организации.

По словам президента, Литва готова вместе с ОЭСР искать лучшие решения для противостояния вызовам глобальной экономики.

В специально выпущенном экономическом обозрении ОЭСР акцентируется, что, несмотря на то, что в последние 10 лет экономический рост в Литве был выше, чем в большинстве членов этой организации, все еще сохраняется социальное отчуждение, требуются решения по управлению вызовами старения населения и сокращения эмиграции.

Переговоры о членстве в этой организации Литва начала три года назад и завершила в апреле этого года.

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