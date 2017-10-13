Ответную ноту МИД Беларуси в пятницу вручил посол Литвы в Минске Андрюс Пулокас, сообщил МИД.
"В ноте выражается сожаление в связи с произошедшим инцидентом и гарантируется, что Служба охраны государственной границы Литовской Республики примет все необходимые меры, чтобы в будущем аналогичные инциденты не повторились", - говорится в пресс-релизе.
В ноте признается, что 28 сентября сотрудники Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) при исполнении служебных обязанностей нарушили госграницу Беларуси в районе международного пункта пересечения госграницы Лаворишкес - Котловка.
СОГГЛ утверждает, что ее сотрудники нарушили белорусскую границу, преследуя подозреваемых нарушителей границы.
Беларусь утверждает, что вооруженные литовские пограничники углубились на ее территорию примерно на 40 метров.
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