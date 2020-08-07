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Литва в четверг получила официальное подтверждение о начале загрузки ядерного топлива в реактор первого энергоблока Белорусской АЭС (БелАЭС), сообщила Государственная инспекция по безопасности атомной энергетики (ГИБАЭ).
Литва официально поставлена в известность о загрузке топлива в БелАЭС
© DELFI / Kiril Čachovskij

"6 августа ГИБАЭ получила сообщение от Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) о том, что к первому энергоблоку БелАЭС начался подвоз кассет с ядерным топливом, планируется начать их загрузку в реактор", - говорится в сообщении.

Как сообщает инспекция, об этом ее проинформировало Министерство по чрезвычайным ситуациям Беларуси, с которым подписано межинституциональное соглашение об обмене информацией.

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ГИБАЭ сообщает, что эта информация передана литовским ведомствам.

Загрузка кассет с ядерным топливом в реактор, отмечает ГИБАЭ, является важным этапом ввода в эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС. После их загрузки начнутся дальнейшие действия - физическая, энергетическая и опытно-промышленная эксплуатация реактора.

Как сообщает ГИБАЭ, вопросы об экологической и ядерной безопасности БелАЭС, которые поднимает Литва, по-прежнему остаются без ответа, также не проведены в жизнь рекомендации, сделанные международными экспертами и миссиями МАГАТЭ во время проведения стресс-тестов, в особенности рекомендации, связанные с экстремальными сейсмическими инцидентами, предупреждением аварий и управлением, и это недопустимо.

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