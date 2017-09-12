"Лишь единое давление международной общественности в качестве реакции не незаконные действия Северной Кореи может дать результаты. Мы одобряем ужесточение санкций и призываем последовательно стремиться к разрешению сложившейся ситуации дипломатическими средствами", - цитируются в заявлении слова главы МИД Линаса Линкявичюса.
По словам министра, торговые ограничения являются одним из средств единого давления международной общественности. Как отмечает ведомство, у Литвы до сих пор не было постоянных торговых связей с Северной Кореей, невзирая на несколько сделок экспорта, заключенных с Северной Кореей, которых не касаются санкции ООН.
МИД предупреждает, что любое поддержание коммерческих отношений с Северной Кореей является рискованным, даже если утвержденные ООН санкции этого не запрещают. Министерство рекомендует литовским компаниям воздержаться от коммерческих связей с этой страной.
Принятая в понедельник резолюция Совета безопасности ООН ужесточила санкции в отношении Северной Кореи: полностью запрещен импорт природного газа, установлены строгие годовые ограничения на импорт нефтепродуктов, введен запрет на учреждение совместных предприятий с северо-корейскими юридическими и физическими лицами, экспорт всех видов текстиля из Северной Кореи и обязанность проверки и наблюдения за судами этой страны.
Граждане Северной Кореи могут быть трудоустроены иностранными государствами по гуманитарным причинам, однако заключенные ранее трудовые договора с гражданами Северной Кореи не могут быть возобновлены.
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