Пресс-атташе премьера Томас Бержинскас подтвердил BNS, что письмо ЕК отправлено в четверг утром.

"Наиболее пострадавшим хозяйствам грозит банкротство, ежедневно из самоуправлений приходят все новые сообщения об убытках, которые несут фермеры. Из-за создавшейся критической ситуации мы просим ЕК выделить из бюджета Евросоюза (ЕС) помощь для компенсации убытков пострадавшим от ливней фермерам", - говорится в обращении премьера к главе ЕК.

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Президент Даля Грибаускайте в прошлую пятницу сказала в Таллине, что получила от председателя ЕК Жана-Клода Юнкера заверение в том, что "какая-то помощь обязательно будет".

По предварительным подсчетам Минсельхоза, убытки фермеров от ливней могут превысить 40 млн. евро, однако Сельскохозяйственная палата подсчитала, что убытки могут превысить 200 млн. евро.

Еврокомиссия (ЕК) должна рассмотреть просьбу Литвы о частичной компенсации убытков, говорит еврокомиссар Витянис Андрюкайтис.

"На случай экстремальных ситуаций есть определенные фонды, которые оказывают помощь, и я думаю, что если правительство объявляет о таких шагах, то оно обязательно должно обратиться в комиссию, предоставить факты, обоснование, экономические расчеты.

Комиссия обязательно будет реагировать на это и, наверное, будут проводиться диалог, проверки, подсчеты", - сказал в четверг В. Андрюкайтис в интервью радиостанции Ziniu radijas.

"Определение экстремальной ситуации, подсчеты, убытки должны быть представлены аргументированно. (...) Финансовые механизмы созданы так, что гарантируют погашение финансовых убытков. Убытки приходится подсчитывать после, потому что сразу трудно сказать, какими они будут", - скащзал еврокомиссар.

Из-за сильных ливней в августе фермеры не могли выехать на поля и снять урожай, посеять озимые.

В среду правительство объявило экстремальную ситуацию во всей Литве.