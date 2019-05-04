Министры иностранных дел и энергетики Литвы Линас Линкявичюс и Жигимантас Вайчюнас в совместном письме, адресованном вице-президенту Марошу Шефчовичу, главному уполномоченному по внешним сношениям и политике безопасности, вице-президенту ЕК Федерике Могерини, и комиссарам по энергетике, окружающей среде и развитию, обращают внимание на шаги Беларуси, целью которых является уклонение от общения с Евросоюзом по вопросам охраны природы и ядерной безопасности.
"Это письмо – сигнал должностным лицам ЕС о том, что необходимо предпринимать неотложные действия с целью защиты безопасности всего Евросоюза. Мы предложили Еврокомиссии взять на себя лидерство и подготовить всеобъемлющий план ближайших действий ЕС по БелАЭС", – отметил в пресс-релизе Л. Линкявичс.
В июне 2017 года Сейм Литвы закрепил в законе установку о том, что БелАЭС является небезопасной и представляет угрозу национальной безопасности Литвы, окружающей среде, здоровью общества.
Литва придерживается позиции, гласящей, что БелАЭС строят рядом с литовской столицей Вильнюсом небезопасно, без соблюдения международных обязательств, между тем Минск эти обвинения отметает.
В феврале страны Конвенции Эспоо решили, что Беларусь нарушила международную конвенцию о воздействии на окружающую среду при выборе площадки для строительства БелАЭС.
Литва обратилась в ЕК в связи с безответственным подходом Беларуси к ядерной безопасности (28)
В пятницу Литва обратилась в Европейскую Комиссию по...
Литовские социал-демократы готовят съезд для дальнейшего формирования руководства
В субботу в Вильнюсе , в центре выставок и конгрессв...
Глава МИД: отправившийся в Беларусь Паксас не представляет Литву (68)
Литовский европарламентарий Роландас Паксас ,...
Сквернялис посоветовался с женой: дом Мазуронису продавать не будет (23)
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис , который...
Паксас привез вести из Беларуси: Островецкая АЭС будет запущена в декабре (59)
Европарламентарий Роландас Паксас ни с кем не...
TOP новостей
На восстановление собора Парижской Богоматери жители Литвы пожертвовали более 850 евро (18)
За две недели жители Литвы пожертвовали около 850 евро...
Литовские социал-демократы готовят съезд для дальнейшего формирования руководства
В субботу в Вильнюсе , в центре выставок и конгрессв...
В Вильнюсе готовится протестное шествие из-за положения инвалидов (2)
Ассоциация "Самостоятельная жизнь" в субботу в...
Литва обратилась в ЕК в связи с безответственным подходом Беларуси к ядерной безопасности (28)
В пятницу Литва обратилась в Европейскую Комиссию по...