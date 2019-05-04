В пятницу Литва обратилась в Европейскую Комиссию по поводу безответственного подхода Республики Беларусь к ядерной безопасности и международным обязательствам в отношении Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце, сообщило Министерство иностранных дел Литвы.
Baltarusijoje esanti Astravo AE
© Sputnik / Scanpix

Министры иностранных дел и энергетики Литвы Линас Линкявичюс и Жигимантас Вайчюнас в совместном письме, адресованном вице-президенту Марошу Шефчовичу, главному уполномоченному по внешним сношениям и политике безопасности, вице-президенту ЕК Федерике Могерини, и комиссарам по энергетике, окружающей среде и развитию, обращают внимание на шаги Беларуси, целью которых является уклонение от общения с Евросоюзом по вопросам охраны природы и ядерной безопасности.

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"Это письмо – сигнал должностным лицам ЕС о том, что необходимо предпринимать неотложные действия с целью защиты безопасности всего Евросоюза. Мы предложили Еврокомиссии взять на себя лидерство и подготовить всеобъемлющий план ближайших действий ЕС по БелАЭС", – отметил в пресс-релизе Л. Линкявичс.

В июне 2017 года Сейм Литвы закрепил в законе установку о том, что БелАЭС является небезопасной и представляет угрозу национальной безопасности Литвы, окружающей среде, здоровью общества.

Литва придерживается позиции, гласящей, что БелАЭС строят рядом с литовской столицей Вильнюсом небезопасно, без соблюдения международных обязательств, между тем Минск эти обвинения отметает.

В феврале страны Конвенции Эспоо решили, что Беларусь нарушила международную конвенцию о воздействии на окружающую среду при выборе площадки для строительства БелАЭС.

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